Gobierno aclara alcance de la Ley 1720 y asegura acceso a créditos para pequeños productores

El ministro Óscar Mario Justiniano afirmó que la norma es voluntaria, no afecta tierras comunitarias y busca corregir desigualdades en el acceso al financiamiento

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, explicó el alcance de la Ley 1720, destacando que está dirigida exclusivamente a pequeños productores con propiedades privadas, sin afectar en ningún caso a comunidades o territorios indígenas. La autoridad insistió en que la norma ha sido malinterpretada y pidió evitar especulaciones en torno a su aplicación.

“No obliga absolutamente a nadie… es libre voluntad del propietario si quiere o no quiere recategorizar su propiedad”, afirmó, al remarcar que la decisión de acogerse a la ley dependerá únicamente del titular del predio.

Beneficios económicos

El principal objetivo de la ley es permitir que los pequeños productores puedan acceder a créditos del sistema financiero formal, algo que históricamente les fue limitado. Justiniano explicó que, mediante la recategorización voluntaria de sus propiedades, podrán obtener financiamiento con tasas más bajas y condiciones más favorables.

“Lo que se busca es generar libertad económica para que puedan acceder a créditos bancarios”, sostuvo, señalando que actualmente muchos productores dependen de casas comerciales con intereses que superan ampliamente los del sistema bancario.

Desigualdad histórica

El ministro recordó que, durante años, los pequeños productores estuvieron excluidos del sistema financiero, mientras que medianos y grandes sí podían acceder a créditos. Esta situación generó una brecha económica que, según dijo, la Ley 1720 busca corregir.

“Los pequeños productores estaban condenados a trabajar con créditos de casas comerciales con intereses altos”, explicó, añadiendo que en muchos casos esto obligó incluso a vender propiedades ante emergencias económicas.

Acciones del Gobierno

Como parte de las medidas para socializar la norma y atender demandas, el Gobierno desplegó un equipo interinstitucional en Rurrenabaque, conformado por viceministros y técnicos, para dialogar con sectores movilizados y explicar el contenido de la ley.

Además, se anunció que las organizaciones podrán participar en el proceso de reglamentación, con el fin de garantizar que no se afecten derechos ni territorios comunitarios.

Garantías a comunidades

Justiniano reiteró que la ley no tiene ningún alcance sobre tierras comunitarias ni territorios indígenas, asegurando que estos sectores no serán perjudicados por la normativa.

“No alcanza a comunidades… solamente a pequeñas propiedades privadas”, enfatizó, buscando dar tranquilidad a los sectores que expresaron preocupación.

En ese contexto, el Gobierno sostiene que la Ley 1720 apunta a fortalecer al sector productivo, mejorar el acceso a financiamiento y dinamizar la economía rural.

Marcha rumbo a La Paz

Comunidades de los departamentos de Beni y Pando iniciaron una marcha rumbo a la ciudad de La Paz, exigiendo la abrogación de la Ley 1720, al considerar que podría afectar sus territorios y formas de organización.

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