Lo que debía ser un recinto de máxima seguridad se transformó en una sala de conciertos de lujo. La Fiscalía General de la Nación de Colombia inició una investigación penal contra el reconocido intérprete de vallenato, Nelson Velásquez, tras su participación en una ostentosa celebración clandestina dentro de la cárcel de Itagüí, donde se encuentran recluidos los jefes criminales más peligrosos del departamento de Antioquia.

Una parranda de 125,000 dólares

Según las denuncias que originaron el proceso, la fiesta habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos colombianos (aprox. 125,000 USD), de los cuales 100 millones (25,000 USD) habrían sido el pago directo para Velásquez.

El evento, realizado el pasado 8 de abril, tenía como objetivo celebrar el cumpleaños de Paulo Andrés Torres, alias "Pocho" (líder de la banda "La Agonía"), y la posible libertad de otro cabecilla. Las autoridades investigan ahora al artista por enriquecimiento ilícito, bajo la hipótesis de que los fondos utilizados para su contratación provienen de actividades criminales como el narcotráfico y la extorsión.

Lujos inexplicables tras las rejas

Tras revelarse el escándalo, un operativo sorpresa en el penal dejó al descubierto que los reclusos vivían en condiciones de privilegio absoluto. Entre los elementos incautados se encontraron:

Tecnología de punta: Consolas PlayStation 5, computadoras portátiles, tablets y módems de Wi-Fi.

Electrodomésticos: 62 neveras, lavadoras, aires acondicionados y estufas eléctricas.

Bebidas y comida: Botellas de whisky, tequila, vino y hasta siete barriles ahumadores para asados.

Elementos incautados tras la parranda vallenata. FOTO:INPEC

Consecuencias políticas y judiciales

El impacto de la "megaparranda" ha llegado hasta la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado inmediato de los capos involucrados a prisiones en la capital, Bogotá. Asimismo, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la mesa de diálogo que el Gobierno mantenía con estas estructuras criminales en el marco de su política de "Paz Total".

Por su parte, el Instituto Penitenciario (INPEC) ha suspendido a 11 funcionarios, incluyendo a un teniente, por permitir el ingreso irregular del cantante, su equipo y decenas de botellas de licor.

La defensa del artista

Desde el entorno de Nelson Velásquez, su mánager aclaró que ellos no investigan el perfil de quienes los contratan. "Simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel y aceptamos", afirmó, asegurando que el artista se limita a cumplir con sus compromisos laborales sin vínculos directos con las organizaciones delictivas.

Mientras la investigación avanza, el escándalo vuelve a poner en tela de juicio la integridad del sistema carcelario en Colombia y los beneficios que reciben los grandes capos del crimen organizado.

Con datos de Caracol, El Espectador, El Tiempo y Metro.

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