Un nombre comienza a generar ruido en medio de la polémica por los créditos otorgados por el Banco Nación. Se trata de Nazarena Menem, una joven de 26 años que habría accedido a un préstamo de más de 236 millones de pesos, en condiciones que hoy despiertan dudas y preguntas.

El dato no pasó desapercibido. Con una experiencia laboral acotada —actualmente en la Auditoría General de la Nación— y un salario que no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales, el monto del crédito llama la atención y se suma a otros casos similares que ya están bajo análisis.

Pero, ¿cómo se aprobó este financiamiento? ¿Se cumplieron todos los requisitos? ¿Hubo condiciones preferenciales?

Desde el banco aseguran que no hubo irregularidades y que todos los beneficiarios cumplieron con los criterios de evaluación crediticia. Sin embargo, las dudas crecen y ya llegaron a la Justicia, donde se busca determinar si existió algún tipo de trato diferencial o conflicto de intereses.

El caso de Nazarena no es aislado. También se conocieron otros préstamos millonarios a figuras vinculadas al entorno político, lo que alimenta un debate más amplio sobre el uso de recursos públicos y los criterios de asignación.

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