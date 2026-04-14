Tiene 26 años y una breve trayectoria laboral, pero accedió a un préstamo de más de 236 millones. El caso reaviva cuestionamientos sobre los créditos del Banco Nación.
14/04/2026 14:05
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Un nombre comienza a generar ruido en medio de la polémica por los créditos otorgados por el Banco Nación. Se trata de Nazarena Menem, una joven de 26 años que habría accedido a un préstamo de más de 236 millones de pesos, en condiciones que hoy despiertan dudas y preguntas.
El dato no pasó desapercibido. Con una experiencia laboral acotada —actualmente en la Auditoría General de la Nación— y un salario que no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales, el monto del crédito llama la atención y se suma a otros casos similares que ya están bajo análisis.
Pero, ¿cómo se aprobó este financiamiento? ¿Se cumplieron todos los requisitos? ¿Hubo condiciones preferenciales?
Desde el banco aseguran que no hubo irregularidades y que todos los beneficiarios cumplieron con los criterios de evaluación crediticia. Sin embargo, las dudas crecen y ya llegaron a la Justicia, donde se busca determinar si existió algún tipo de trato diferencial o conflicto de intereses.
El caso de Nazarena no es aislado. También se conocieron otros préstamos millonarios a figuras vinculadas al entorno político, lo que alimenta un debate más amplio sobre el uso de recursos públicos y los criterios de asignación.
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