El caso que estremeció a México: el “Caníbal de Atizapán” llevaba un registro de sus víctimas

El nombre de Andrés Filomeno Mendoza Celis volvió a generar impacto. Conocido como el “Caníbal de Atizapán”, su caso marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia feminicida en México.

Detenido en 2021 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, las investigaciones revelaron un patrón que se extendió durante años. Desde su propio domicilio, el agresor contactaba a mujeres bajo distintos pretextos, sin levantar sospechas.

Pero lo que más impactó a las autoridades fue lo encontrado durante los cateos: restos humanos, objetos personales y registros escritos donde presuntamente llevaba un control de sus víctimas. Un hallazgo que permitió dimensionar la magnitud del caso.

¿Cómo operaba?

Según las indagatorias, utilizaba interacciones cotidianas para ganarse la confianza de las víctimas y llevarlas a su vivienda. Una vez allí, cometía los crímenes y manipulaba los restos dentro del inmueble, ocultándolos en distintos espacios.

El caso salió a la luz tras la desaparición de una mujer, cuyo rastro llevó directamente a su casa. A partir de ese momento, la investigación destapó uno de los episodios más perturbadores en la historia reciente del país.

¿Qué pasará con su condena?

Inicialmente, Mendoza Celis recibió prisión vitalicia por la gravedad de los delitos. Sin embargo, recientes ajustes legales establecen que este tipo de condenas deben adecuarse a un máximo de 70 años de cárcel.

Esto no significa una reducción del castigo en términos reales, sino una modificación en su duración formal conforme a la normativa vigente.

Lo que viene

Ahora, el proceso entra en una nueva etapa: la revisión de las sentencias bajo el marco legal actual.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.

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