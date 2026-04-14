Lo que parecía un desenlace inevitable terminó convirtiéndose en un caso que sorprende a la medicina. Un hombre fue declarado en muerte clínica tras quedar expuesto al frío extremo en Mirny, en la región siberiana de Sajá, pero logró ser reanimado más de cinco horas después.

El hecho ocurrió a finales de marzo, cuando el hombre, que regresaba a su casa, se sentó en un banco y se quedó dormido mientras la temperatura descendía a −20 °C. Horas después, transeúntes lo encontraron inconsciente y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al llegar, los médicos confirmaron que el paciente no tenía signos vitales: sin pulso, sin presión arterial y con una línea plana en el cardiograma. Sin embargo, lejos de rendirse, activaron un protocolo especial de reanimación.

El caso fue asumido por el anestesiólogo Dmitri Bosikov, quien trabaja en técnicas de recuperación tras congelación extrema. El procedimiento consistió en un calentamiento gradual del cuerpo, evitando daños en los vasos sanguíneos más delicados.

Durante cuatro horas, los especialistas lograron elevar la temperatura corporal del paciente de 24 a 34 grados. Luego iniciaron maniobras de reanimación, hasta que, tras 25 minutos, el corazón respondió con una fibrilación ventricular que permitió aplicar desfibrilación.

En total, el hombre permaneció cinco horas y 34 minutos en estado de muerte clínica.

Tras ser estabilizado, permaneció en coma inducido durante 24 horas. Contra todo pronóstico, recuperó la conciencia y, apenas cinco días después, fue dado de alta.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la vida y la muerte, y demuestra que, en condiciones extremas, el cuerpo humano aún puede desafiar lo imposible.

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