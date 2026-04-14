NASA revela nuevas imágenes de la Luna y apunta al siguiente objetivo: Marte

La NASA volvió a sorprender al mundo al revelar nuevas fotografías de la Luna captadas durante la misión Artemis II, una de las más importantes en décadas para la exploración espacial.

Las imágenes llegan tras el exitoso regreso de la cápsula Orión, que completó un viaje alrededor del satélite natural y amerizó sin contratiempos en el océano Pacífico, cerrando una misión clave para el futuro de los vuelos tripulados.

Más allá del logro técnico, la agencia dejó claro que el objetivo va mucho más lejos que la Luna. Estas misiones forman parte de una estrategia progresiva que busca preparar a la humanidad para un desafío mayor: llegar a Marte.

El vocero de la NASA para América Latina, José Granda, explicó que cada etapa del programa cumple un rol específico en la validación de tecnologías y sistemas de seguridad necesarios para viajes de larga duración.

“La meta final es Marte justamente”, afirmó, destacando que este proceso no responde a saltos inmediatos, sino a una construcción gradual basada en la experiencia.

En esa misma línea, subrayó el papel del cohete Space Launch System, diseñado con capacidades superiores incluso a las requeridas para misiones lunares. Según explicó, un viaje a Marte implicaría trayectos de entre seis y siete meses, lo que exige un nivel de preparación mucho más avanzado.

Así, Artemis II se consolida como un paso intermedio dentro de un programa de largo aliento: probar, aprender y avanzar. Porque en la exploración espacial, cada imagen no solo muestra el universo… también acerca un poco más el futuro.

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