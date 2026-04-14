La producción de petróleo de Venezuela aumentó un 14 % en marzo a 980.000 barriles diarios

La producción de petróleo de Venezuela, bajo supervisión de Estados Unidos desde la operación militar para derrocar a comienzos de enero al entonces presidente, Nicolás Maduro, aumentó en un 14 % en marzo hasta 980.000 barriles diarios (b/d), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este martes, la AIE destaca que el mes pasado continuó la recuperación de la producción venezolana con 120.000 b/d adicionales respecto a febrero.

Las exportaciones se incrementaron en 80.000 b/d hasta 860.000 b/d y casi un tercio tuvieron como destino India.

La producción de crudo venezolano, que estaba en torno a un millón de barriles diarios en los últimos meses de 2025, sufrió un bajón en enero coincidiendo con la operación militar estadounidense para la captura de Maduro, que fue sustituida por la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que lleva ahora las riendas del país.

Desde entonces, la producción ha vuelto a ese nivel de un millón de barriles diarios, que según la AIE es el nivel de la capacidad de extracción sostenible del país.

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