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¡De milagro sigue con vida! Motociclista ignora barrera y es embestido por un tren | VIDEO

El motociclista ignoró la barrera de seguridad y fue impactado por una locomotora en Hanói mientras, presuntamente, usaba su celular. El choque lo lanzó al suelo y milagrosamente sobrevivió.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/04/2026 15:13

Segundos de distracción: moto es impactada por tren y queda en el suelo
Vietnam

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Un descuido que pudo terminar en tragedia se registró en la ciudad de Hanói, en Vietnam, donde un motociclista fue brutalmente embestido por una locomotora tras intentar cruzar la vía sin respetar la barrera de seguridad.

Las impactantes imágenes de cámaras de vigilancia muestran el instante exacto en que el hombre avanza sin detenerse, presuntamente distraído con su teléfono celular, mientras el tren se aproxima a toda velocidad. En cuestión de segundos, la máquina lo golpea de lleno en la parte trasera de la moto y lo lanza violentamente al asfalto.

Testigos quedaron en shock al ver cómo el conductor quedó tendido tras el impacto, en un hecho que pudo terminar en una verdadera tragedia. Sin embargo, milagrosamente, el motociclista sobrevivió al brutal choque y fue asistido de inmediato.

Tras el incidente, el tren fue inspeccionado en el lugar y continuó su recorrido.

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