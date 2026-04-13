¡De milagro sigue con vida! Motociclista ignora barrera y es embestido por un tren | VIDEO

Un descuido que pudo terminar en tragedia se registró en la ciudad de Hanói, en Vietnam, donde un motociclista fue brutalmente embestido por una locomotora tras intentar cruzar la vía sin respetar la barrera de seguridad.

Las impactantes imágenes de cámaras de vigilancia muestran el instante exacto en que el hombre avanza sin detenerse, presuntamente distraído con su teléfono celular, mientras el tren se aproxima a toda velocidad. En cuestión de segundos, la máquina lo golpea de lleno en la parte trasera de la moto y lo lanza violentamente al asfalto.

Testigos quedaron en shock al ver cómo el conductor quedó tendido tras el impacto, en un hecho que pudo terminar en una verdadera tragedia. Sin embargo, milagrosamente, el motociclista sobrevivió al brutal choque y fue asistido de inmediato.

Tras el incidente, el tren fue inspeccionado en el lugar y continuó su recorrido.

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