Mototaxista sigue en terapia y vecinos exigen salida de Umopar de Santa Fe

La tensión y la consternación persisten en la localidad de Santa Fe de Yapacaní tras el accidente de tránsito que dejó sin vida a una madre y su hija, hecho que posteriormente derivó en protestas y enfrentamientos que provocaron el fallecimiento de un civil.

Durante un contacto con el programa El Mañanero, el presidente de la Cooperativa de Transporte Santa Fe del Norte, Johnny Martínez, relató que el conductor de mototaxi involucrado en el accidente es afiliado a su institución y que el vehículo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que lo impactó circulaba a alta velocidad.

“Hasta donde pudimos recabar información, el chofer estaba realizando su trabajo habitual transportando pasajeros cuando fue impactado por estos efectivos”, manifestó Martínez.

El conductor identificado como Mariano continúa internado en una clínica privada y permanece en estado crítico, según la información proporcionada por el dirigente del transporte.

“Hasta esta noche supimos que se encuentra delicado de salud y en terapia intensiva, esperando una evolución favorable”, indicó.

Martínez también cuestionó la respuesta tras el accidente y aseguró que, pese a la gravedad de lo ocurrido, las ambulancias no llegaron al lugar, por lo que las víctimas habrían sido trasladadas en vehículos particulares.

La indignación de los vecinos derivó posteriormente en protestas y daños a vehículos policiales. Según el dirigente, un grupo de pobladores se dirigió hasta el cuartel de Umopar para exigir respuestas por lo sucedido.

“Las personas fueron a protestar y, según los testimonios de los vecinos, se habrían escuchado disparos”, señaló.

Martínez señaló que la posición de varios sectores y vecinos es exigir la salida del cuartel de la zona. “Como vecinos estamos pidiendo que esta institución pueda retirarse porque no trae ningún beneficio; al contrario, solo trae desgracia”, declaró.

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