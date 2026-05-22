¿Qué se sabe de la cuarta víctima fatal relacionada con los bloqueos en Bolivia?

Un niño de 12 años se convirtió en la cuarta víctima fatal relacionada con los bloqueos, luego de que una ambulancia que lo trasladaba de emergencia no pudiera atravesar un punto de bloqueo en el departamento de Potosí. El menor presentaba un delicado cuadro médico y falleció mientras era conducido por una ruta alternativa hacia Oruro.

El Ministerio de Salud confirmó el deceso y expresó sus condolencias a la familia del menor, originario de la comunidad de Pocoata, además de reiterar el pedido de habilitar corredores humanitarios.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía de Potosí, Rigoberto Sánchez, el menor sufrió una caída y posteriormente fue diagnosticado con abdomen agudo obstructivo, por lo que requería atención médica especializada de urgencia.

Inicialmente fue trasladado desde un centro de salud de Pocoata hasta el Hospital Madre Obrera de Llallagua. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, los médicos gestionaron su referencia a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Potosí.

Una carrera contra el tiempo

La ambulancia partió cerca de las 21:30 con personal médico y el paciente, pero en el cruce Ventilla encontró un punto de bloqueo donde, según el reporte policial, los movilizados impidieron el paso del vehículo de emergencia.

“Estos señores bloqueadores han impedido el paso de esta ambulancia. La ambulancia estaba marcada; podían verificar y controlar, pero no permitieron el paso”, afirmó Sánchez.

Ante la imposibilidad de continuar, el vehículo retornó a Llallagua. Posteriormente, mediante gestiones con la Defensoría del Pueblo, se definió una nueva alternativa: trasladar al paciente hacia Oruro.

No obstante, durante el trayecto y antes de llegar al nuevo destino, el menor falleció.

Se busca a responsables

El jefe policial informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Ministerio Público para identificar a las personas que estaban a cargo del punto de bloqueo y determinar responsabilidades.

Asimismo, explicó que la Policía de Potosí permanece en estado de emergencia y monitorea los puntos de conflicto en las carreteras.

Actualmente se reportan bloqueos en rutas hacia Oruro, Sucre y otros sectores del departamento. Según el informe, varios puntos presentan entre 40 y 50 personas movilizadas.

La Policía también señaló que los médicos no solicitaron acompañamiento policial durante el traslado y consideró que se asumió que una ambulancia podría atravesar sin inconvenientes los puntos de bloqueo.

El caso vuelve a poner en debate la habilitación de corredores humanitarios para garantizar el paso de ambulancias y atención médica, en medio de una crisis que ya deja víctimas fatales relacionadas con las restricciones en carreteras.

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