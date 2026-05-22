Dos hombres a la cárcel por explotar sexualmente a una adolescente

Una grave denuncia sacude a la ciudad de El Alto una menor de 14 años fue víctima de explotación sexual luego de ser engañada por una supuesta agencia de empleos que operaba a través de redes sociales.

Según el informe policial, la adolescente, en búsqueda de trabajo, fue contactada por una persona que se hacía pasar por mujer. Al momento de encontrarse, resultó ser un hombre de 47 años, quien inicialmente le ofreció empleo en un restaurante. Sin embargo, posteriormente la convenció de prestar servicios sexuales.

Comercializó la virginidad de la menor

Este individuo, identificado como proxeneta, negoció la virginidad de la menor por 4.000 bolivianos con otro hombre de 42 años. La adolescente fue trasladada desde la Ceja de El Alto hasta un alojamiento en La Paz, donde se consumó la agresión sexual. Tras el hecho, los sujetos le entregaron dinero.

Madre denunció

El caso salió a la luz gracias a la madre de la víctima, quien notó cambios en el comportamiento de su hija y decidió investigar. Ambos implicados fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, uno acusado de proxenetismo y el otro de violación.

Personas vulnerables

Especialistas en psicología advierten que adolescentes en situación vulnerable son más propensos a caer en engaños de personas inescrupulosas que utilizan redes sociales para captar víctimas. Recomiendan a padres y maestros estar atentos a cambios de conducta y ejercer un control más riguroso sobre las interacciones digitales de los menores.

La reflexión que deja este caso es contundente: como sociedad, urge fortalecer la prevención, el acompañamiento familiar y la vigilancia en entornos digitales para proteger a niños y adolescentes de la explotación sexual.

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