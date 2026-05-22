Extranjeros con machete y cuchillo generan disturbios en El Alto

Vecinos de la avenida 6 de marzo denunciaron que un grupo de personas, presuntamente de nacionalidad colombiana y venezolana, intentó intimidar a transeúntes y se enfrentó entre ellos con cuchillos y machetes, en medio de las movilizaciones sociales.

Con Machete y cuchillo

Durante las protestas y bloqueos registrados en la ciudad del Alto, vecinos reportaron que un grupo de presuntos extranjeros armados con cuchillos y machetes intentó intimidar a las personas que transitaban por la avenida 6 de marzo. Los incidentes fueron grabados por algunos ciudadanos que registraron los momentos de agresión.

Según los testigos, los involucrados, presuntamente de nacionalidad colombiana y venezolana, se agredieron entre ellos, aparentemente por disputas internas, mientras intentaban aprovechar la movilización para saquear comercios de la zona.

Durante la gresca, uno de los implicados resultó apuñalado, mientras que el resto del grupo logró escapar. La Policía Boliviana inició la búsqueda de estas siete personas, que podrían estar vinculadas también a los saqueos ocurridos en La Paz el lunes anterior.

“Estas personas estarían aprovechando las movilizaciones para intimidar y apropiarse de bienes de los comerciantes”, informaron fuentes policiales desde el lugar.

Policía busca a los extranjeros

El despliegue policial en la zona busca garantizar la seguridad de los vecinos y evitar que se repitan los ataques y saqueos, mientras se continúa con la identificación de los implicados.

Los incidentes evidencian la participación de ciudadanos extranjeros en la violencia registrada durante las movilizaciones y la importancia de reforzar la seguridad y vigilancia en los puntos conflictivos de la ciudad del Alto.

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