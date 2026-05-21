Comercios de El Alto sufren caída del 90% en ventas por bloqueos

En la avenida 6 de marzo, una de las principales arterias de la ciudad de El Alto, los negocios enfrentan una situación crítica debido a las movilizaciones que han afectado la circulación y la actividad económica en la zona. Comerciantes aseguraron que las ventas han caído alrededor del 90%, obligando a algunos locales a cerrar temporalmente y a los propietarios a permanecer dentro de sus establecimientos durante largas horas sin clientes.

“Estamos muy perjudicados. Tenemos que pagar alquileres y sueldos, y con esto no hay ingresos. La situación es insostenible”, indicaron los comerciantes.

Falta de movilidad

La falta de movilidad y la ausencia de clientes han generado preocupación generalizada entre los empresarios locales, quienes temen que los bloqueos prolongados afecten permanentemente la economía del sector.

Se observa que incluso en horas de la tarde, los negocios permanecen cerrados o sin compradores, mostrando las consecuencias directas de los bloqueos en la urbe alteña.

Los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades y a los sectores movilizados a permitir el libre tránsito para reactivar la economía local y garantizar que las familias puedan continuar con sus actividades comerciales y cotidianas sin mayores perjuicios.

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