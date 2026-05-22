Aprehenden a funcionario de Recaudaciones de la Alcaldía de Cochabamba acusado de cobros ilegales por publicidad

Un funcionario de la Unidad de Publicidad, dependiente de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), fue aprehendido tras ser denunciado por realizar presuntos cobros irregulares y negociar la venta de espacios públicos para fines publicitarios.

El operativo se ejecutó de forma inmediata luego de que una supuesta víctima denunciara el accionar fuera de norma del empleado municipal. El director de Recaudaciones del GAMC, Israel Bascopé, informó que la institución actuó con firmeza y formalizó la denuncia penal correspondiente en apego a las directrices municipales.

"Este funcionario ha hecho unos cobros indebidos que obviamente están fuera de norma y de cualquier contexto municipal. Nosotros, bajo una instrucción directa de nuestro capitán Manfred Reyes Villa, mantenemos cero tolerancia a la corrupción y a estos malos funcionarios; por ello hemos procedido con la denuncia", afirmó de manera tajante Bascopé.

El acusado alega que "solo quería ayudar"

Tras su captura, el funcionario fue trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público.

Al ser abordado por los medios de comunicación y consultado sobre los motivos de su detención, el sindicado negó haber cometido un delito y justificó su accionar: "Por ayudar a la señora que nos está denunciando. No, por ayudar no más", declaró brevemente mientras era ingresado a las celdas policiales.

A raíz de este incidente, las autoridades municipales exhortaron a la población a no dejarse sorprender por intermediarios ni funcionarios que soliciten dinero en efectivo de manera directa. Recordaron que todo trámite o pago tributario y publicitario debe realizarse única y exclusivamente a través de los canales oficiales e institucionales autorizados por la Alcaldía, instando a los ciudadanos a denunciar de inmediato cualquier cobro que consideren sospechoso o ilegal.

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