"Pasó por encima": Dos personas en moto resultan heridas tras ser embestidas por una camioneta 

Un accidente de tránsito dejó a dos personas gravemente heridas la noche del domingo en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió en la avenida Cristo Redentor, a la altura del Quinto Anillo.

Una camioneta, que presuntamente circulaba a gran velocidad, terminó impactando contra una motocicleta con dos ocupantes.

Según el relato de vecinos del sector, tras el fuerte impacto salieron de sus viviendas y encontraron a las víctimas tendidas sobre la vía, mientras que el conductor de la camioneta huyó del lugar sin detenerse para auxiliarlas.

“Escuchamos el golpe y salimos afuera. Ya estaban los dos tirados. Dicen que la camioneta pasó por encima y no se paró para nada, se dio a la fuga”, relató una vecina.

Testigos indicaron que el vehículo involucrado sería una camioneta de color rojo. Además, señalaron que una de las víctimas presentaba una fractura en una pierna, mientras que la otra sufrió golpes en la cabeza.

Los vecinos prestaron ayuda inmediata y alertaron a los equipos de emergencia, que llegaron al lugar para trasladar a los heridos a un centro médico. Piden a las autoridades identificar y capturar al conductor responsable del hecho para esclarecer las circunstancias del accidente.

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