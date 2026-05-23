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Incendian minibús en El Alto durante operativo de desbloqueo en el sector Sayari

El vehículo de transporte público quedó completamente calcinado tras la reacción de grupos movilizados luego de la intervención policial en uno de los puntos de bloqueo de la ciudad de El Alto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 15:07

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Foto: Minibús quemado por bloqueadores tras operativo de desbloqueo. Red Uno.
El Alto

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Un minibús de transporte público fue incendiado este sábado en el sector de Sayari, en la ciudad de El Alto, en medio de los operativos de desbloqueo que continúan desarrollándose en distintas rutas del altiplano paceño.

Las imágenes registradas en el lugar muestran al vehículo completamente calcinado y reducido a fierros tras el ataque ocurrido luego de la intervención policial para despejar la vía.

Bloqueadores arremetieron con el vehículo

De acuerdo con los reportes, el hecho se produjo como reacción de algunos bloqueadores tras el avance del operativo de desbloqueo ejecutado por efectivos policiales durante la jornada.

El motorizado, perteneciente al servicio de transporte público, quedó destruido por el fuego, mientras persiste la tensión en distintos puntos donde continúan las movilizaciones y los enfrentamientos por el levantamiento de bloqueos.

Las autoridades mantienen los operativos en carreteras y accesos a La Paz y El Alto para garantizar el paso del corredor humanitario y restablecer la transitabilidad en las rutas afectadas.

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