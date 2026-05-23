Bloqueo en la autopista impide paso de camiones con GLP hacia La Paz

La distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) hacia distintas zonas de la ciudad de La Paz se vio nuevamente afectada este sábado por los bloqueos instalados en el peaje de la autopista La Paz–El Alto.

Cuatro camiones cargados con garrafas de GLP permanecen varados en la avenida 6 de Marzo, luego de salir desde la planta de Senkata con destino a la sede de gobierno.

Camiones varados en el peaje

De acuerdo con el reporte desde el lugar, los vehículos no pudieron continuar su recorrido debido a la aglomeración de personas y el bloqueo instalado en las inmediaciones del peaje de la autopista.

Aunque una ambulancia logró atravesar el punto de conflicto, los camiones con combustible doméstico continúan detenidos a la espera de que la vía sea despejada para retomar la distribución.

La situación ocurre en el día 23 del conflicto social que afecta a La Paz y El Alto, donde persisten problemas de abastecimiento y transitabilidad debido a las movilizaciones y cortes de ruta registrados en distintos sectores.

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