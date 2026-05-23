En medio de los operativos para habilitar corredores humanitarios y restablecer la transitabilidad hacia La Paz, el diputado por el PDC, Ricardo Rada, cuestionó a los sectores movilizados que no acudieron a las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno y aseguró que esta postura evidencia un intento de desestabilización política.

La autoridad señaló que, si los dirigentes continúan rechazando espacios de conversación, “queda demostrado que no buscan soluciones para sus sectores”, sino generar presión social para afectar la gobernabilidad y exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Rada sostuvo que los bloqueos registrados en carreteras del altiplano y distintos puntos de La Paz ya no responden a un pliego petitorio concreto, sino a acciones orientadas a profundizar el conflicto y perjudicar a la población mediante el desabastecimiento y la interrupción de servicios.

Asimismo, indicó que el corredor humanitario busca garantizar el traslado de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal para las familias paceñas, además de exponer a los grupos que —según afirmó— promueven actos violentos y confrontación en medio de la crisis social.

El legislador también pidió identificar a los responsables de los bloqueos y reiteró que el diálogo debe ser el mecanismo principal para resolver el conflicto y recuperar la normalidad en el departamento.

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