TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Se mantiene la suspensión de viajes desde la Terminal de La Paz por bloqueos

La suspensión de viajes afecta tanto a rutas nacionales como internacionales, mientras continúan los bloqueos y restricciones en distintas carreteras del país.   

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 12:09

Agregar Reduno en
Foto: Personal policial y militar continúa en operativo de corredor humanitario para liberar carreteras. APG.
La Paz

Escuchar esta nota

La administración de la Terminal de Buses informó que este sábado 23 de mayo no existen viajes interdepartamentales ni al exterior del país debido a los problemas de transitabilidad registrados por los bloqueos y conflictos sociales.

Mediante un comunicado oficial, la Terminal de Buses de La Paz anunció la suspensión total de las salidas interdepartamentales e internacionales durante esta jornada, ante la imposibilidad de garantizar rutas seguras para los pasajeros.

La medida responde a la situación de transitabilidad que atraviesa el departamento y distintas carreteras del país, afectadas por bloqueos y movilizaciones sociales que continúan generando interrupciones en varias vías.

Atentos a nuevos pronunciamientos

Desde la administración de la terminal se pidió a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización sobre la rehabilitación de salidas y la normalización de los servicios.

Asimismo, señalaron que continúan trabajando para brindar un servicio continuo y confiable a los usuarios, mientras persistan las restricciones en las rutas nacionales e internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD