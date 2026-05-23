Se mantiene la suspensión de viajes desde la Terminal de La Paz por bloqueos

La administración de la Terminal de Buses informó que este sábado 23 de mayo no existen viajes interdepartamentales ni al exterior del país debido a los problemas de transitabilidad registrados por los bloqueos y conflictos sociales.

Mediante un comunicado oficial, la Terminal de Buses de La Paz anunció la suspensión total de las salidas interdepartamentales e internacionales durante esta jornada, ante la imposibilidad de garantizar rutas seguras para los pasajeros.

La medida responde a la situación de transitabilidad que atraviesa el departamento y distintas carreteras del país, afectadas por bloqueos y movilizaciones sociales que continúan generando interrupciones en varias vías.

Atentos a nuevos pronunciamientos

Desde la administración de la terminal se pidió a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización sobre la rehabilitación de salidas y la normalización de los servicios.

Asimismo, señalaron que continúan trabajando para brindar un servicio continuo y confiable a los usuarios, mientras persistan las restricciones en las rutas nacionales e internacionales.

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