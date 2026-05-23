Tensión en Ventilla: Bloqueadores se enfrentan a policías durante operativo

Momentos de alta tensión se registraron este sábado en la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto, durante el avance del operativo denominado 'Corredor Humanitario Banderas Blancas', impulsado por efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para habilitar la carretera que conecta La Paz con Oruro.

Un grupo de bloqueadores se resistió a levantar el punto de bloqueo instalado sobre la vía y respondió con el lanzamiento de piedras contra los uniformados y vehículos que acompañaban el operativo. Ante esta situación, la Policía hizo uso de agentes químicos para dispersar a los movilizados y permitir el avance de la caravana.

Durante los enfrentamientos, una piedra impactó contra un vehículo de prensa de la Red Uno de Bolivia que realizaba la cobertura del operativo. Además, minutos antes se reportó daños a una excavadora utilizada para retirar escombros y material que obstaculizaba la carretera.

El despliegue policial y militar busca garantizar el paso de motorizados y habilitar un corredor humanitario en la ruta La Paz–Oruro, afectada por bloqueos instalados desde hace varias semanas.

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