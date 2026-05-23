Crece la afluencia en terminales aéreas por bloqueos en carreteras

En terminales aéreas y agencias de viajes se observa mayor afluencia de pasajeros que buscan alternativas para movilizarse debido a los cortes de ruta que afectan principalmente las carreteras que conectan La Paz con otros departamentos del país.

Varias personas señalaron que los bloqueos les obligan a modificar completamente sus itinerarios, debiendo trasladarse primero a otro departamento para posteriormente llegar a su destino final, lo que incrementa los costos de viaje y genera retrasos.

Familias, trabajadores y estudiantes se encuentran entre los más afectados por esta situación, ya que muchos deben cumplir actividades laborales, tratamientos médicos o compromisos personales fuera del departamento. Algunos pasajeros indicaron que, pese al elevado costo de los pasajes aéreos, no tienen otra alternativa ante la falta de garantías para viajar por tierra.

La situación genera largas filas y alta demanda en aeropuertos, mientras persisten las movilizaciones que mantienen varios puntos de bloqueo en carreteras estratégicas del país.

Mira la programación en Red Uno Play