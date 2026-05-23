Reportan que un policía fue retenido y agredido en El Alto; no era parte del operativo

Un funcionario policial fue trasladado de emergencia al Hospital Obrero luego de haber sido presuntamente secuestrado, torturado y agredido físicamente por un grupo de bloqueadores en la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto, en medio de la conflictividad social que atraviesa el departamento de La Paz.

Según el Comandante Regional de la Policía de El Alto, Fernando Rojas, el efectivo presentaba golpes en la cabeza, el tórax y los miembros inferiores, además de lesiones visibles en el rostro y rastros de sangre, lo que le impedía movilizarse con normalidad. Personal de inteligencia logró ubicarlo y evacuarlo hasta el centro médico para su valoración y atención especializada.

“Ha sido secuestrado, torturado, humillado y golpeado durante algún tiempo”, señaló Rojas al momento de su ingreso al Hospital Obrero, indicando además que el uniformado se encontraba aturdido por las agresiones sufridas.

Las autoridades aclararon que el funcionario no participaba del operativo del corredor humanitario ni de acciones de desbloqueo, sino que cumplía funciones regulares en el sector de Ventilla cuando fue interceptado.

En videos difundidos en redes sociales se observa al efectivo rodeado por movilizados, quienes lo obligan a exigir públicamente la liberación de personas detenidas durante los operativos realizados en La Paz y la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Asimismo, los agresores amenazaron con continuar con este tipo de acciones e incluso con quemar al efectivo policial.

Hasta el momento se desconoce si el uniformado logró escapar por sus propios medios, fue liberado o rescatado por la Policía. El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan identificar a los responsables de las agresiones.

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