Una joven de 21 años perdió la vida tras sufrir múltiples heridas con arma blanca en la ciudad de Santa Cruz. El caso, que inicialmente fue presentado como un supuesto asalto, dio un giro luego de las investigaciones preliminares de la Policía y el Ministerio Público, que ahora sostienen la hipótesis de un feminicidio y mantienen aprehendida a la pareja sentimental de la víctima.

La madre de la joven relató momentos de profundo dolor al recordar las últimas horas antes de conocer la tragedia. Según contó, su hija salió temprano de su vivienda y posteriormente recibió una llamada desde un número desconocido.

“Me llamó y me dijo: señora estamos en el Japonés, me he traído en mal estado a su hija. Yo le dije quién es usted, dígame qué grado de mal estado me está hablando. ‘Parece que va a fallecer’, me dijo”, expresó entre lágrimas.

La mujer también afirmó que cuando llegó al hospital esperaba que se hubiera priorizado la atención médica inmediata.

Sin embargo, las investigaciones policiales comenzaron a revelar contradicciones en la versión inicial presentada por el principal sospechoso. Según informó la Fiscalía, la pareja de la víctima intentó hacer creer que ambos habían sido víctimas de un atraco durante un recorrido.

“Según la versión del novio era que nos habían asaltado; sin embargo, hemos venido a este domicilio, que es el lugar inicial del hecho, donde se encontró indicios suficientes para demostrar que este hecho no se trata de un asalto sino de un feminicidio”, informó la Fiscal de Materia, Rosmery Barrientos.

El hecho habría ocurrido en un cuarto en alquiler ubicado en inmediaciones de la avenida Radial 26 y Quinto Anillo. Tras reunir elementos iniciales, los investigadores establecieron que el ataque habría ocurrido en ese lugar y no en la vía pública.

La pareja sentimental de la víctima permanece aprehendida y será puesta ante un juez cautelar. Desde la Fiscalía señalaron que será imputado formalmente por el delito de feminicidio.

El caso vuelve a encender la preocupación por la violencia contra las mujeres en el país. De acuerdo con los datos expuestos en el reporte, Bolivia registra hasta la fecha 33 feminicidios en lo que va del año. La Paz encabeza la lista con 14 casos, seguida por Santa Cruz con seis y Oruro con cuatro.

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