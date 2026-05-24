Familiares del policía agredido relatan momentos de angustia y preocupación

Familiares del efectivo policial que fue retenido durante los conflictos en la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto, señalaron que tomaron conocimiento de la situación a través de redes sociales, cuando comenzaron a circular videos del hecho.

“Nosotros nos enteramos tipo nueve y media, diez de la mañana, cuando nos mandan el primer video, que está circulando en redes sociales y de esa manera ya hemos llamado, hemos venido y llegamos aquí”, relató Carlos Mamani, hermano del efectivo.

Según el testimonio, horas después lograron reencontrarse con el uniformado, quien les explicó cómo se habría producido su retención durante el desarrollo de las protestas.

“Nos dice que tenían que salir por Senkata, pero justo un camión Nissan Cóndor tuvo problemas con el tanque de combustible, se le habría salido el diésel, entonces la gente que estaba en las manifestaciones lo habría detenido en ese momento”, añadió.

Un efectivo de la Policía fue retenido por bloqueadores y tras varias horas liberado.

Visiblemente afectados, los familiares expresaron su preocupación por lo ocurrido y pidieron a los involucrados en las agresiones actuar con empatía y evitar hechos que pongan en riesgo la vida de las personas.

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