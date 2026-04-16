TEMAS DE HOY:
accidentes viales Abuso a menores El Abra

21ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Camión cargado con sorgo volcó en la ruta a Warnes y dejó dos heridos

El motorizado transportaba sorgo y terminó volcado sobre la vía, generando congestión vehicular mientras la Policía inició la investigación del hecho.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/04/2026 9:00

Congestión vehicular tras vuelco de camión en la vía a Warnes
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un camión que transportaba sorgo volcó la mañana de este jueves en la carretera a Warnes, provocando una importante congestión vehicular en la zona y movilizando a unidades de emergencia y tránsito.

De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, el conductor del motorizado se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del accidente y viajaba acompañado de una mujer.

Ambos ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un centro de salud para recibir atención médica y ser evaluados por personal medico.

La carga quedó esparcida sobre la vía, lo que complicó la circulación de vehículos por varios minutos mientras se realizaban tareas de despeje. La Unidad de Tránsito de la Policía inició las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho y establecer responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD