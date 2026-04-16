Camión cargado con sorgo volcó en la ruta a Warnes y dejó dos heridos

Un camión que transportaba sorgo volcó la mañana de este jueves en la carretera a Warnes, provocando una importante congestión vehicular en la zona y movilizando a unidades de emergencia y tránsito.

De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, el conductor del motorizado se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del accidente y viajaba acompañado de una mujer.

Ambos ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un centro de salud para recibir atención médica y ser evaluados por personal medico.

La carga quedó esparcida sobre la vía, lo que complicó la circulación de vehículos por varios minutos mientras se realizaban tareas de despeje. La Unidad de Tránsito de la Policía inició las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho y establecer responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play