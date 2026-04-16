Maestros urbanos irán a La Paz en protesta por falta de ítems y mejoras educativas

El ejecutivo de los maestros urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, informó que el sector se declaró en emergencia y confirmó una movilización nacional para la próxima semana en la ciudad de La Paz para exigir atención a las demandas del magisterio.

“Nosotros estamos en emergencia y en pie de lucha por la educación”, manifestó Chávez al anunciar que maestros de todo el país viajarán a la sede de Gobierno para participar de la marcha convocada por la Confederación del Magisterio Urbano.

Según explicó, entre las principales demandas se encuentra la creación de nuevos ítems, la asignación de horas déficit, la nivelación de carga horaria y la mejora salarial para el sector.

“Estamos solicitando y exigiendo al Gobierno central también un incremento salarial porque todo ha subido menos el salario”, sostuvo.

El dirigente advirtió que las movilizaciones podrían ampliarse si no existe respuesta favorable de parte de las autoridades nacionales.

“No descartamos masificar estas movilizaciones ya que no estamos recibiendo una respuesta favorable por parte del Gobierno”, señaló.

Chávez también informó que el magisterio firmó un convenio con juntas de padres de familia para fortalecer la demanda de mejoras en infraestructura y equipamiento escolar.

“No vamos a permitir que este Gobierno una vez más abandone y deje a la educación en el último lugar”, afirmó.

La marcha nacional de maestros está prevista para el próximo miércoles en la ciudad de La Paz, donde el sector buscará instalar sus demandas ante el Gobierno central.

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