Se normalizan salidas a San Ignacio tras bloqueo en la Chiquitanía

Las salidas de buses y trufis hacia San Ignacio de Velasco se normalizaron este jueves desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz, luego de un bloqueo que afectó la circulación en la Chiquitanía.

De acuerdo con un reporte desde la terminal, el movimiento de pasajeros y vehículos retornó a la normalidad en el sector provincial, donde se observa flujo constante de transporte hacia San Ignacio, San Rafael y San Miguel de Velasco.

El bloqueo instalado previamente en San Ignacio de Velasco también había impactado rutas hacia otras localidades y la conexión con Brasil, generando interrupciones en el transporte interprovincial.

La medida de presión fue impulsada por comunarios que exigen una nueva elección municipal, al denunciar falta de transparencia en el proceso. No obstante, advirtieron que las movilizaciones podrían retomarse después de la segunda vuelta electoral.

Pese a este contexto, durante la mañana se evidenció atención regular en la venta de pasajes y salida continua de vehículos, lo que permite la reactivación del tránsito hacia la región.

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