¿Sube o baja? Así amaneció el dólar en el mercado paralelo este jueves 16 de abril

El dólar en el mercado paralelo en Bolivia registra un leve ajuste este jueves 16 de abril, con valores que continúan por encima del tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Bolivia (BCB), en un contexto de alta demanda de la divisa.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,41 para la compra y Bs 9,37 para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior, cuando se ubicaba en Bs 9,39 tanto en compra como en la venta.

Por su parte, bolivianblue.net reporta una cotización de Bs 9,40 para la compra y Bs 9,37 para la venta, también con una subida frente al cierre del miércoles.

En contraste, el tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene sin variaciones en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta, muy por debajo de los valores del mercado paralelo.

Asimismo, el valor referencial del dólar publicado por el ente emisor se ubica en Bs 9,18 para la compra y Bs 9,37 para la venta, cifras que contienen una diferencia a comparación de las cotizaciones observadas en el mercado informal.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado, sus valores son seguidos por ciudadanos y sectores económicos que operan en dólares, en un contexto marcado por la alta demanda de la divisa y la limitada disponibilidad en canales oficiales.

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