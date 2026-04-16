Todo o nada: Bolivia Sub-17 va por la clasificación ante Chile

La selección boliviana Sub-17 enfrenta este jueves 16 de abril a Chile en un partido decisivo por los playoffs del Sudamericano Sub-17, en busca de uno de los últimos boletos al Mundial de Qatar 2026.

El encuentro se disputará desde las 19:00 (hora de Bolivia) en Paraguay, sede del torneo, en un duelo que definirá el futuro de ambos equipos en la competencia.

Tras no lograr la clasificación directa a semifinales, Bolivia y Chile se enfrentan en la fase de playoffs (puestos del 5.º al 8.º), donde cada partido es eliminatorio y sin margen de error.

La Verde llega con señales de crecimiento en su rendimiento. En su último partido de la fase de grupos, logró un empate ante Argentina, uno de los favoritos, lo que evidenció una mejora en su orden táctico y capacidad competitiva.

El director técnico, Bernardo Aguirre, destacó esa evolución del equipo a lo largo del torneo.

“Hemos ido mejorando bastante, los chicos se fueron soltando y comprendiendo más el torneo”, afirmó el entrenador en la previa del compromiso.

Por su parte, Chile apuesta a su solidez defensiva, pese a su reciente derrota ante Ecuador, con la intención de imponerse en un duelo que se define por detalles.

El partido es clave, ya que el ganador mantendrá vivas sus opciones de clasificación al Mundial Sub-17, mientras que el perdedor quedará fuera de la pelea por los cupos.

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