Volqueta pierde el control y choca contra minibús en la autopista La Paz - El Alto

Este sábado se registró un accidente de tránsito en la autopista que conecta las ciudades de La Paz y El Alto, donde una volqueta terminó impactando contra un minibús y contra los separadores viales, provocando daños materiales de consideración.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió en medio de una intensa lluvia, lo que habría provocado que el conductor del camión perdiera el control del motorizado.

“Estaba lloviendo, el conductor perdió el control del camión. Impactó con el minibús y posteriormente contra los separadores de la vía”, informó el teniente de la Policía, Grover Barco.

Tras el hecho, los separadores de la vía quedaron destruidos y se solicitó una grúa para retirar el minibús de la zona, el cual fue trasladado a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Volqueta pierde el control y choca a minibús en autopista de La Paz

Asimismo, los conductores de ambos vehículos fueron derivados a oficinas de Tránsito, donde deberán prestar sus declaraciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Según el reporte preliminar, no se registraron personas heridas, únicamente daños materiales. Las autoridades aguardan el informe oficial que determine con mayor precisión las causas del siniestro.

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