Policía investiga las causas del accidente que cobró la vida de un motociclista

Un motociclista perdió la vida tras protagonizar un violento accidente de tránsito, luego de impactar contra una acera en la zona del mercado Abasto, de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe preliminar, el caso ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, mientras efectivos policiales realizan el levantamiento de indicios en el lugar del hecho y la búsqueda de registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el accidente.

Según versiones de testigos, el conductor se desplazaba a alta velocidad antes de perder el control de la motocicleta.

Asimismo, se informó que el motociclista llevaba casco de seguridad al momento del hecho, aunque este elemento no habría sido suficiente para evitar el desenlace fatal debido a la violencia del impacto. Sobre ello, se indicó:

“Estaba con casco, lastimosamente estaba circulando con mucha velocidad”, lamentó el efectivo de la Policía asignado al caso.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue, donde se le realizan los estudios forenses correspondientes, mientras continúan las investigaciones técnicas para determinar con precisión las causas del accidente.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito y el uso del casco de seguridad:

“La recomendación de siempre, que utilicen el casco de seguridad y que también no excedan las velocidades que dice nuestro código de reglamento de tránsito”, finalizó.

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