Bolivia tiene un fragmento de la Luna: Será expuesto al público en La Paz

Un fragmento de la Luna se encuentra en Bolivia y es resguardado por el Observatorio y Planetario Max Schreier de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz.

La pieza fue entregada al país como parte de un gesto simbólico tras una misión espacial en la década de los 70.

Origen de la pieza

El técnico del observatorio, Rubber Muñoz, explicó que este fragmento forma parte de una placa que incluye también una bandera boliviana que estuvo en la superficie lunar.

“Estas piezas fueron entregadas a distintos países como un gesto de unidad y paz para la humanidad”, señaló.

Resguardo en la UMSA

Desde su llegada al país en 1973, el material fue confiado a la Universidad Mayor de San Andrés para su conservación.

Muñoz indicó que inicialmente estuvo en manos de grupos de astronomía, antes de ser resguardado por el planetario.

Posible exhibición al público

Actualmente, la pieza no se encuentra en exposición permanente; sin embargo, se analiza mostrarla al público en eventos especiales.

Entre ellos, se evalúa su presentación en la Noche de Museos, aunque aún se definen detalles logísticos.

Interés renovado por la Luna

El especialista señaló que existe un renovado interés mundial por la exploración lunar, impulsado por misiones actuales.

“La Luna vuelve a estar de moda y vale la pena mostrar lo que tenemos”, indicó.

Mirada al futuro espacial

Muñoz destacó que las nuevas misiones espaciales, como el programa Artemis, abren la posibilidad de que en los próximos años se vuelva a ver a humanos en la Luna.

Incluso, mencionó que estos avances forman parte de un objetivo mayor de exploración hacia Marte y otros cuerpos del sistema solar.

Valor histórico y científico

La existencia de este fragmento en Bolivia representa un importante valor histórico y científico, al estar vinculado con uno de los hitos más importantes de la humanidad.

Su posible exhibición permitirá que la población conozca de cerca parte de la historia de la exploración espacial.

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