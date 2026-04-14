El regreso de la tripulación de Artemis II no solo dejó cifras récord, sino también uno de los momentos más conmovedores de la exploración espacial reciente. La NASA difundió imágenes del primer contacto físico de los astronautas tras su regreso a la Tierra, un instante cargado de emoción luego de completar su histórica misión alrededor de la Luna.

El material muestra cómo los tripulantes son asistidos tras el amerizaje, en medio de protocolos de seguridad y revisiones médicas, marcando el cierre exitoso de un viaje que ya forma parte de la historia.

Artemis II consolida varios hitos clave: se convirtió en el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre desde 1972, logró un sobrevuelo lunar sin alunizaje y estableció un nuevo récord de distancia para seres humanos, superando los 400.000 kilómetros respecto a la Tierra, por encima de lo alcanzado en la misión Apolo 13.

Pero más allá de los datos, la misión también dejó imágenes que ya circulan en la memoria colectiva: desde capturas de la cara oculta de la Luna y un eclipse solar visto desde el espacio profundo, hasta momentos inesperados que rompieron la solemnidad, como un bote de Nutella flotando dentro de la nave durante una transmisión.

Con el regreso completado, la NASA ya mira hacia adelante. El programa Artemis entra en una fase exigente, con nuevas misiones en preparación y el objetivo claro de avanzar hacia un futuro alunizaje tripulado. El próximo paso buscará consolidar esa meta con nuevas pruebas y maniobras clave.

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