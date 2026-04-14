PSG-Liverpool: IA predijo quién se meterá a semis de la Champions

El Liverpool FC recibe al Paris Saint-Germain en Anfield desde las 15:00 hoy, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26, en un duelo que promete ser uno de los más intensos de la temporada. Tras el 2-0 conseguido por los franceses en el Parque de los Príncipes, el conjunto inglés está obligado a buscar una remontada histórica en casa.

En la ida, el PSG mostró una clara superioridad, imponiéndose con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. El equipo parisino dominó con un contundente 75% de posesión y dejó sin respuestas a un Liverpool que no logró registrar ni un solo disparo a puerta, generando apenas 0.17 xG.

De cara a la revancha, los modelos de inteligencia artificial, basados en estadísticas recientes, datos históricos y simulaciones matemáticas, proyectan un escenario parejo en el resultado del partido, pero con clara diferencia en la clasificación. Las probabilidades indican: victoria de Liverpool 40%, triunfo del PSG 37% y empate 23%. Sin embargo, en la lucha por el pase a semifinales, el PSG tiene un 90% de probabilidades de avanzar, frente a apenas un 10% del equipo inglés.

El contexto en Anfield obliga al Liverpool a asumir riesgos desde el inicio. El equipo necesita al menos tres goles para clasificar directamente, lo que implica presión alta y búsqueda de un tanto temprano. No obstante, este planteamiento puede dejar espacios que el PSG sabe explotar con eficacia en el contragolpe.

El conjunto dirigido por Arne Slot enfrenta no solo un desafío táctico, sino también emocional, en una noche donde la perfección es indispensable. Por su parte, el equipo de Luis Enrique llega en un gran momento, respaldado por cinco victorias consecutivas y un notable estado físico.

En cuanto al análisis colectivo, el PSG se posiciona como el equipo más dominante del torneo, liderando estadísticas clave como goles (36), disparos (260) y toques en el área rival (486), reflejo de su poder ofensivo. Además, su solidez defensiva fue determinante en la ida. Sin embargo, su principal debilidad radica en la falta de contundencia en momentos puntuales, con jugadores como Ousmane Dembélé que han desaprovechado ocasiones claras.

Liverpool, en cambio, encuentra su mayor fortaleza en Anfield, un estadio históricamente ligado a remontadas memorables. El regreso de Mohamed Salah representa una inyección de jerarquía y gol en ataque, mientras que el arquero Giorgi Mamardashvili fue clave en la ida para evitar una derrota más abultada. No obstante, su mayor debilidad sigue siendo ofensiva, tras un partido inicial donde fue ampliamente superado en el mediocampo y sin generación de peligro.

Entre los jugadores a seguir destacan Salah como la principal esperanza ofensiva de los ingleses, Kvaratskhelia por su desequilibrio constante, Doué por su eficacia frente al arco, y Mamardashvili, quien podría ser determinante si el Liverpool quiere mantener viva la ilusión.

El pronóstico final marca un escenario claro: aunque Liverpool tiene un 40% de probabilidades de ganar el partido en casa, la eliminatoria favorece ampliamente al PSG, que cuenta con un 90% de opciones de clasificar gracias a su ventaja, su presente futbolístico y lo mostrado en la ida.

Anfield se prepara para una noche de emociones, donde la historia invita a soñar, pero los números inclinan la balanza hacia el conjunto parisino.

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