¡Partidazo! Barcelona vs. Atlético: a qué hora juegan y dónde verlo en vivo

Todo está listo para uno de los partidos más esperados del día. El FC Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid en un choque decisivo por la UEFA Champions League que promete intensidad, goles y drama hasta el final.

¿A qué hora se juega?

El encuentro se disputará hoy en los siguientes horarios:

Bolivia: 15:00

Perú: 14:00

Argentina/Chile: 17:00

¿Dónde ver el partido?

El compromiso será transmitido en vivo para toda Latinoamérica a través de señales deportivas internacionales y plataformas de streaming oficiales de la Champions League.

¿Cómo verlo online?

También podrás seguir el partido vía streaming desde dispositivos móviles, tablets o computadoras mediante las apps oficiales de los operadores que cuentan con los derechos de transmisión.

Un duelo que promete

El Barcelona llega con la obligación de ganar, mientras que el Atlético buscará hacerse fuerte en casa y sellar su clasificación. Con figuras como Lamine Yamal y Robert Lewandowski por un lado, y un equipo sólido dirigido por Diego Simeone por el otro, el espectáculo está garantizado.

El escenario está listo, las estrellas preparadas y millones de hinchas esperando.

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