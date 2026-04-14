Con todo: este es el once del Barça para la remontada en Champions

Hansi Flick apuesta por su mejor equipo para enfrentar al Atlético de Madrid. Juventud, experiencia y gol en un once que va por la épica.
14/04/2026 13:13
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No hay mañana para el FC Barcelona. En una noche decisiva por la UEFA Champions League, el equipo azulgrana saldrá con lo mejor que tiene para intentar revertir el 0-2 ante el Atlético de Madrid.
El técnico Hansi Flick no se guarda nada. Tras rotaciones en LaLiga, apuesta por un once que mezcla talento joven, experiencia y poder ofensivo.
El once del Barcelona
El Barça saltaría al campo con:
Joan García en portería; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y João Cancelo en defensa; Pedri y Dani Olmo en el mediocampo; Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford más adelantados; y en punta, el goleador Robert Lewandowski. La ausencia obligada será la de Pau Cubarsí, quien no estará disponible tras su expulsión en el partido de ida.
Juventud, gol y esperanza
Todas las miradas vuelven a centrarse en Lamine Yamal, la joya del equipo, que llega en gran nivel y con la responsabilidad de liderar el ataque en una noche donde se necesita magia.
A su lado, la experiencia de Robert Lewandowski será clave para capitalizar las ocasiones, mientras que nombres como Pedri y Dani Olmo deberán manejar los tiempos del partido.
El Barça sabe que no hay margen de error. Necesita goles, carácter y una actuación perfecta si quiere seguir con vida en Europa.
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