Con todo: este es el once del Barça para la remontada en Champions

No hay mañana para el FC Barcelona. En una noche decisiva por la UEFA Champions League, el equipo azulgrana saldrá con lo mejor que tiene para intentar revertir el 0-2 ante el Atlético de Madrid.

El técnico Hansi Flick no se guarda nada. Tras rotaciones en LaLiga, apuesta por un once que mezcla talento joven, experiencia y poder ofensivo.

El once del Barcelona

El Barça saltaría al campo con:

Joan García en portería; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y João Cancelo en defensa; Pedri y Dani Olmo en el mediocampo; Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford más adelantados; y en punta, el goleador Robert Lewandowski. La ausencia obligada será la de Pau Cubarsí, quien no estará disponible tras su expulsión en el partido de ida.

Juventud, gol y esperanza

Todas las miradas vuelven a centrarse en Lamine Yamal, la joya del equipo, que llega en gran nivel y con la responsabilidad de liderar el ataque en una noche donde se necesita magia.

A su lado, la experiencia de Robert Lewandowski será clave para capitalizar las ocasiones, mientras que nombres como Pedri y Dani Olmo deberán manejar los tiempos del partido.

El Barça sabe que no hay margen de error. Necesita goles, carácter y una actuación perfecta si quiere seguir con vida en Europa.

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