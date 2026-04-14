TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE cementerio de elefantes reanimación

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Caja negra será analizada fuera del país: qué revelará sobre la tragedia en Cochabamba

Mientras crece la hipótesis de un desmayo de los pilotos, la investigación se centra en el análisis del dispositivo que podría revelar qué ocurrió en cabina.

Red Uno de Bolivia

14/04/2026 15:46

Caja negra será analizada fuera del país: qué revelará sobre la tragedia en Cochabamba. Foto Dirección Nacional del Servicio Aéreo Policial
Bolivia

Escuchar esta nota

La investigación del accidente aéreo en el Tipnis entra en una fase decisiva. La caja negra de la aeronave será enviada al exterior para su análisis, en busca de respuestas sobre lo ocurrido durante los últimos minutos de vuelo.

El comandante del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, Marcelo Cervantes, explicó que en el país no se cuenta con la tecnología necesaria para procesar este tipo de información, considerada clave para reconstruir el siniestro.

¿Qué puede revelar la caja negra?

Este dispositivo almacena datos fundamentales del vuelo, como:

  • Conversaciones en cabina
  • Parámetros técnicos de la aeronave
  • Alertas y sistemas activados

Su análisis permitirá confirmar o descartar las hipótesis que hoy se manejan.

La hipótesis que cobra fuerza

De forma preliminar, se presume que una posible despresurización habría provocado la descompensación de los pilotos, llevándolos a perder el control de la aeronave.

En ese escenario, el piloto automático habría mantenido el avión en trayectoria, sin intervención humana, hasta que el combustible se agotó.

Datos de Flightradar24 refuerzan esta teoría, al mostrar maniobras circulares antes de la caída.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD