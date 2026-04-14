Caja negra será analizada fuera del país: qué revelará sobre la tragedia en Cochabamba

La investigación del accidente aéreo en el Tipnis entra en una fase decisiva. La caja negra de la aeronave será enviada al exterior para su análisis, en busca de respuestas sobre lo ocurrido durante los últimos minutos de vuelo.

El comandante del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, Marcelo Cervantes, explicó que en el país no se cuenta con la tecnología necesaria para procesar este tipo de información, considerada clave para reconstruir el siniestro.

¿Qué puede revelar la caja negra?

Este dispositivo almacena datos fundamentales del vuelo, como:

Conversaciones en cabina

Parámetros técnicos de la aeronave

Alertas y sistemas activados

Su análisis permitirá confirmar o descartar las hipótesis que hoy se manejan.

La hipótesis que cobra fuerza

De forma preliminar, se presume que una posible despresurización habría provocado la descompensación de los pilotos, llevándolos a perder el control de la aeronave.

En ese escenario, el piloto automático habría mantenido el avión en trayectoria, sin intervención humana, hasta que el combustible se agotó.

Datos de Flightradar24 refuerzan esta teoría, al mostrar maniobras circulares antes de la caída.

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