Milagro en medio de la tragedia: logran reanimar a una víctima tras choque en La Paz

La Policía Nacional actualizó el reporte oficial del accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves en la zona de Alto Sopocachi, en la ciudad de La Paz, confirmando que el hecho dejó una persona fallecida y seis heridos.

El director nacional de Tránsito, Víctor Hugo Cárdenas, explicó que inicialmente se había informado sobre dos personas fallecidas; sin embargo, uno de los pacientes logró ser reanimado tras llegar a un centro médico.

“Una de las personas que había sido reportada como fallecida en el traslado hacia un centro médico habría perdido los signos vitales, pero al llegar al hospital y tras las atenciones de emergencia, logró restablecerse”, indicó.

La autoridad precisó que, con esta actualización, el saldo oficial del siniestro se reduce a una persona fallecida y seis personas heridas, quienes continúan recibiendo atención médica en distintos centros hospitalarios.

Respecto a las causas del accidente, el jefe policial señaló que las investigaciones continúan en curso y que se evalúan posibles fallas mecánicas, particularmente en el sistema de frenos, así como una eventual imprudencia del conductor.

“Se está viendo el sistema de freno, si habría fallado o habría sido alguna imprudencia del conductor”, sostuvo.

El hecho generó gran preocupación entre los vecinos del sector, mientras las autoridades anunciaron que en las próximas horas se brindará un informe más detallado sobre las causas del accidente.

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