Cambio total en La Paz: Dockweiler anuncia reestructuración radical

El alcalde electo César Dockweiler anunció una transformación profunda en la estructura organizacional del gobierno municipal, que incluye la eliminación de la actual unidad de mercados y la implementación de un nuevo modelo de gestión orientado a resultados.

La autoridad explicó que se encuentra en marcha un proceso de reingeniería institucional que modificará completamente el funcionamiento de la administración edil.

“Estamos haciendo todo el trabajo de reingeniería, la estructura organizacional que existe actualmente no va a ser la misma, vamos a cambiar”, afirmó.

Dockweiler detalló que el nuevo enfoque dejará atrás el esquema tradicional basado en direcciones específicas, como la de mercados, para dar paso a una organización más integral y estratégica.

En su lugar, anunció la creación de nuevas instancias como la Secretaría de Ciudad Vital, que abordará áreas como salud y deporte, con el objetivo de promover una ciudad más saludable.

Asimismo, adelantó la conformación de la Secretaría Ejecutiva de Ciudad Eficiente, orientada a mejorar la gestión administrativa y optimizar los servicios municipales.

“Ahora vamos a trabajar con una estructura organizacional orientada a los resultados”, enfatizó.

El alcalde electo aseguró que estos cambios buscan modernizar la gestión pública, priorizar la eficiencia y responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

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