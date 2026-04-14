Intervienen “cementerio de elefantes” en El Alto: 22 personas fueron arrestadas

Un operativo policial realizado en la zona 16 de Julio de El Alto permitió la intervención de un presunto “cementerio de elefantes”, donde 22 personas fueron arrestadas por consumir bebidas alcohólicas en un ambiente clandestino y sin condiciones adecuadas.

De acuerdo con el informe policial, el lugar funcionaba como un bar ilegal adaptado dentro de una vivienda.

Durante la intervención, se identificó a 16 varones y 6 mujeres, quienes se encontraban consumiendo alcohol a plena luz del día y en algunos casos permanecían en el lugar por varias horas o incluso pernoctaban.

“En este momento tenemos 22 personas arrestadas, 16 varones y 6 mujeres”, confirmaron autoridades policiales.

En el interior del inmueble, la Policía evidenció la presencia de colchones, frazadas en mal estado, ambientes insalubres y recipientes con alcohol, lo que refuerza la sospecha de que el lugar operaba de manera permanente.

Si bien no se encontraron armas blancas, sí se halló una importante cantidad de bebidas alcohólicas, algunas presuntamente de elaboración artesanal.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales en el marco de la Ley 259, donde serán sometidos a procesos de conciliación en unidades correspondientes.

El operativo se desarrolló en horas del mediodía y forma parte de los controles que ejecuta la Policía para desarticular espacios clandestinos de consumo de alcohol en la ciudad de El Alto.

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