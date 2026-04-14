Un cuerpo sin vida fue encontrado en condiciones alarmantes en la comunidad de Matará, en el sector Apachetas, en el municipio de Aiquile, donde la Policía inició una investigación para esclarecer el caso.

De acuerdo con el informe policial, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, aún no identificado, cuyo cadáver presentaba entre tres y cinco días de data de muerte y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue hallado en un área abierta, lo que habría permitido que animales carroñeros devoren partes del mismo. La cabeza fue encontrada a aproximadamente 10 metros de distancia, pero el rostro estaba completamente deteriorado, lo que impide su identificación. El cadáver vestía un pantalón negro y una chompa color plomo.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales se trasladaron al lugar y realizaron el levantamiento legal del cadáver, que posteriormente fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba para realizar la autopsia médico legal.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que ya inició las investigaciones para determinar las causas de la muerte y establecer la identidad de la víctima.

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