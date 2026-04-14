Sentencian a 30 años a hombre de 42 por abuso y embarazo de menor; madre recibe 3 años por complicidad

Un hombre de 42 años fue condenado a 30 años de prisión por el delito de abuso sexual contra una menor de edad, a quien además dejó embarazada. En el mismo proceso, la madre de la víctima fue sentenciada a 3 años y 6 meses de cárcel por complicidad y por haber suministrado pastillas abortivas.

El caso salió a la luz en noviembre de 2025, luego de que la hermana mayor de la menor descubriera mensajes en el celular de la víctima que evidenciaban una relación con un adulto. Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Edson Fernández, la adolescente habría mantenido contacto con el agresor durante al menos cinco meses.

Tras conocer la situación, la familia formalizó la denuncia. Sin embargo, durante el proceso investigativo, las autoridades detectaron que la madre no cumplió con varias directrices emitidas por el Ministerio Público para la protección de la menor, pese a ser su tutora legal.

El 6 de abril, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y la Felcv, se ejecutó un operativo para rescatar a la adolescente. Posteriormente, bajo tutela institucional, se realizaron evaluaciones psicológicas que confirmaron la existencia de una relación de carácter íntimo y el abuso sexual por parte del acusado.

Uno de los aspectos más delicados del caso surgió durante la entrevista psicológica, donde la menor reveló que habría sido sometida a un aborto inducido mediante la ingesta de pastillas proporcionadas por su propia madre. A raíz de esta declaración, la Fiscalía amplió la investigación e incluyó a la progenitora por el delito de aborto.

Con los elementos recolectados, ambas partes se sometieron a un procedimiento abreviado antes de la audiencia de medidas cautelares. Como resultado, el juez determinó una condena de 30 años de prisión para el agresor, pena que cumplirá en el penal de Palmasola.

Por su parte, la madre fue condenada a 3 años y 6 meses de reclusión, también en el mismo recinto penitenciario.

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