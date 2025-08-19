Defensoría confirma violación a una niña de dos años en Warnes, Santa Cruz

El director de la Defensoría de Warnes, Raúl Torrico, confirmó la violación que sufrió una menor de do años y 11 meses en Santa Cruz y dijo que ya se tomó acciones y se realiza las investigaciones correspondientes en el caso.

“Ella (la madre) nos dice que por parte del señor son constantes las agresiones, que él la golpeaba y que había de por medio incluso amenazas de muerte, es por esa razón que nosotros indagamos más, y es donde nos informan que la hija también sufrió una agresión sexual por parte del hijastro, al hacer una entrevista constatamos que, si hubo una agresión sexual de la niña”, manifestó Torrico.

La Defensoría dio parte a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), junto a la víctima, respaldaron la denuncia con los correspondientes informes psicológicos y social.

En el caso de la denuncia contra el padrastro, este es investigado por el delito de violencia física, y complicidad. Ambos sujetos tanto el hijastro como el padre se encuentran arrestados, el caso ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y se encuentra en investigación.

