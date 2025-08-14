Aprehenden a un hombre que abusó sexualmente a una menor de 14 años en Charazani, La Paz

El subcomandante Departamental de la policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este miércoles sobre un caso de violación, cometido en contra de una menor de 14 años de edad.

El hecho se habría producido en la localidad de Charazani del departamento de La Paz, donde un sujeto de aproximadamente 23 años, abusó sexualmente a la menor de 14, el mismo ya fue aprehendido.

El sujeto había aprovechado los festejos por las fiestas patrias, para cometer el delito y habría sido advertido por comunarios del lugar, tras descubrirlo de manera infraganti lo retuvieron y entregaron a las autoridades.

“El sujeto había incitado a la menor de 14 años a consumir bebidas alcohólicas, para consumar el delito”, manifestó Paz.

El acusado se encuentra en calidad de aprehendido, y lo derivaron al Ministerio Público, donde se encuentra a la espera de las medidas cautelares, será imputado por el delito de violación, con agravantes.

Mira la programación en Red Uno Play