¡Atroz! Hallan el cuerpo desmembrado de un bebé de un mes de nacido en El Alto

El subcomandante Departamental de Policía La Paz, coronel Willy Paz Estrada, informó este miércoles sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé de aproximadamente un mes de nacido.

El bebé había sido hallado desmembrado en la avenida Santa Catalina, de la zona Atalaya de la ciudad de El Alto, donde personal policial de la EPI Huayna Potosí, llegó al lugar tras el llamado de vecinos.

Verificando la existencia del bebé que tenía desmembrado algunas partes de su pequeño cuerpo como las extremidades inferiores, y uno de los brazos.

“Se encontró al cadáver de un neonato que aproximadamente tiene un mes de nacido, este hecho se hizo conocer a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes procedieron al levantamiento del cadáver”, manifestó Paz.

La primera hipótesis que maneja la Policía, es que el bebé había sido abandonado en el lugar, y habría sido desmembrado por animales que se encontraban en el sector.

El hecho es de conocimiento del Ministerio Público, y se realiza las investigaciones correspondientes, para determinar e identificar a las personas que incurrieron en el delito de infanticidio o asesinato.

El caso se encuentra en pleno proceso de investigación.

