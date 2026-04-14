Economía creativa e innovación impulsan el desarrollo y la diversificación económica

La economía creativa emerge como una de las alternativas estratégicas de progreso económico. Este enfoque, basado en la creatividad, la cultura y el talento humano, se posiciona como un motor de desarrollo capaz de diversificar la economía y generar nuevas oportunidades de empleo.

Verónica Ágreda de Pazos, rectora de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y presidenta de Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia (ANUP) señala que “existe un enorme potencial en la economía creativa porque es una alternativa interesante a aquella que nos expone a seguir utilizando nuestros recursos naturales”, sostiene la autoridad.

Este modelo resulta especialmente relevante en un escenario donde las economías tradicionales enfrentan limitaciones. El valor de la economía creativa radica en su capacidad de transformar ideas en bienes y servicios con impacto económico y social.

De la misma manera, Rolando López, Vicerrector de Unifranz, explica que “La economía creativa se basa en dos pilares: la creatividad del ser humano y la cultura de las civilizaciones. Hoy que tenemos problemas en el agro, tenemos problemas con los recursos naturales y la economía extractiva, el mundo está apuntando, no solamente a aquello que sea tecnología pura para tener éxito, sino a aquello que es más intangible, más social, como es el buen vivir, la gastronomía, la música, el diseño, las editoriales o el talento humano, facetas de la economía creativa”.

Impulso a nuevos modelos económicos

La economía naranja integra sectores como la música, el diseño, la gastronomía, el software, los videojuegos y el turismo cultural, donde la innovación tecnológica juega un papel fundamental. En 2026, herramientas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el comercio electrónico permiten que productos culturales locales alcancen mercados globales, reduciendo costos de exportación hasta en un 40%.

Santiago Laserna, director de proyectos de economía creativa en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), afirma que “Promover la economía creativa no solo apoya a los sectores culturales y artísticos, sino que también fomenta el emprendimiento y los negocios privados, permitiendo que las personas sean sus propias fuentes de empleo y generen oportunidades laborales para otros”.

En Bolivia, este potencial se refleja en el crecimiento de sectores como la moda sostenible, el desarrollo de software y las plataformas educativas digitales, con proyecciones de crecimiento anual incluso en contextos económicos adversos.

Talento creativo: el nuevo recurso estratégico

El cambio de paradigma económico también implica una revalorización del talento humano como principal recurso. Actualmente, la economía naranja genera entre el 17% y el 21% del empleo en Bolivia, involucrando a más de 1,4 millones de personas, con una fuerte participación de jóvenes y mujeres, quienes representan cerca del 60% del sector. Esta dinámica no solo impulsa la inclusión laboral, sino que también fortalece la identidad cultural del país.

Uno de los mayores aportes de la economía creativa es su capacidad para fomentar el emprendimiento. A diferencia de otros sectores, no requiere grandes inversiones en infraestructura, sino habilidades, conocimiento y creatividad.

Además, este modelo impulsa proyectos con impacto social, como iniciativas de turismo comunitario, rescate de saberes ancestrales o producción cultural con identidad local, que fortalecen la cohesión social y promueven el desarrollo inclusivo.

Diversificación y sostenibilidad económica

También se presenta como una vía para reducir la dependencia de sectores extractivos. Al basarse en recursos intangibles, como la creatividad y la innovación, ofrece un modelo más sostenible y resiliente frente a crisis económicas o ambientales.

Laserna resalta que “La economía creativa representa una salida más sostenible y diversificada, basada en la innovación y la creatividad, menos dependiente de grandes inversiones de capital”.

Este enfoque permite a Bolivia posicionarse en el mercado global con propuestas únicas, basadas en su riqueza cultural, como textiles andinos, gastronomía, contenido digital o experiencias turísticas innovadoras.

La economía creativa, potenciada por la innovación, está redefiniendo el concepto de desarrollo. Ya no se trata únicamente de explotar recursos naturales, sino de aprovechar el talento, la cultura y la creatividad como motores de crecimiento.

El desafío es fortalecer ecosistemas de innovación, impulsar políticas públicas y promover la formación de profesionales creativos capaces de transformar ideas en proyectos sostenibles.

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