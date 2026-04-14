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Épico por fuera, peligroso por dentro: el niño “Freezer” que sorprendió en redes

Un disfraz inspirado en el icónico villano de Dragon Ball llamó la atención por su realismo, pero también generó alerta por el uso de materiales no adecuados.

Red Uno de Bolivia

14/04/2026 14:08

No era maquillaje: el disfraz que encendió las alarmas en redes. Imagen captura.
Mundo

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Lo que parecía un disfraz impresionante terminó encendiendo las alarmas en redes sociales. Un niño caracterizado como Freezer se volvió viral por su apariencia casi perfecta, pero el detalle detrás del look generó preocupación.

Según comentarios y reacciones de usuarios, sus padres habrían utilizado pintura para paredes en lugar de maquillaje corporal lavable, logrando un resultado visual impactante, pero potencialmente riesgoso para la piel.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios divididos: mientras algunos destacaban lo “épico” del disfraz, otros cuestionaban el uso de materiales no aptos, especialmente tratándose de un menor.

Expertos suelen advertir que el uso de productos no diseñados para la piel puede provocar irritaciones, alergias o efectos más graves, por lo que recomiendan siempre optar por maquillaje especializado y seguro.

El caso dejó una lección clara en medio del furor viral: no todo lo que luce increíble es seguro. En disfraces, especialmente para niños, la creatividad debe ir de la mano con el cuidado.

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