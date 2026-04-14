Momentos de pánico y desesperación se vivieron en un instituto técnico del distrito de Siverek, en la provincia de Şanlıurfa, donde un tiroteo dejó al menos 16 personas heridas, en su mayoría estudiantes.

El ataque fue perpetrado por un exalumno del centro educativo, un joven de entre 17 y 18 años, quien ingresó al establecimiento armado con un rifle de caza y comenzó a disparar de forma indiscriminada.

Según el Ministerio del Interior de Turquía, entre los heridos se encuentran diez estudiantes, cuatro profesores, un policía y un trabajador del comedor. Todos fueron trasladados a centros de salud, mientras que uno de los docentes permanece en estado crítico.

Testigos relataron escenas de caos absoluto. “Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, describió un testimonio recogido por medios locales, evidenciando el terror vivido dentro del establecimiento.

Tras el ataque, unidades especiales de la Policía y equipos médicos se desplegaron en la zona. Las fuerzas de seguridad evacuaron a los alumnos y cercaron al agresor dentro del edificio.

El gobernador de Şanlıurfa, Hasan Sildak, confirmó que el atacante no respondió a los intentos de rendición. Finalmente, el joven se quitó la vida con el mismo arma dentro del recinto.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los motivos del ataque, que ha generado conmoción en el país, donde este tipo de hechos no son frecuentes en centros educativos.

El caso reabre el debate sobre la circulación de armas de fuego en Turquía, donde, según estimaciones locales, existen millones de armas en manos de civiles, muchas de ellas de forma ilegal.

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