Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia por ley

Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por autoridades. La normativa, denominada “Muerte digna”, permite a personas mayores de edad y mentalmente aptas solicitar este procedimiento de forma voluntaria en casos de enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimientos graves que afectaran su calidad de vida.

El proceso contempla la evaluación de al menos dos médicos y garantiza que el paciente pueda revocar su decisión en cualquier momento. También autoriza la eutanasia realizada por un profesional de salud, aunque no contempla el suicidio asistido.

La norma fue aprobada en octubre de 2025 luego de un debate de más de cinco años, en el que participaron sectores políticos, sociales y académicos. Con esta decisión, Uruguay consolidó su posición como referente regional en derechos, tras haber impulsado previamente reformas como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto y la regulación del cannabis.

El proyecto de ley contó con respaldo mayoritario de la población, aunque también generó oposición de la Iglesia Católica y de grupos conservadores, que cuestionaron aspectos del procedimiento y la disponibilidad de cuidados paliativos.

Tras su aprobación parlamentaria, el Poder Ejecutivo quedó a cargo de la reglamentación de la ley, una etapa clave para su implementación.

Las autoridades destacaron la medida como un avance histórico en materia de derechos individuales y en el reconocimiento de la muerte digna.

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