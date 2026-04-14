Hallan sin vida a influencer horas después de anunciar su compromiso, ¿qué pasó?

La repentina muerte de la influencer Ashlee Jenae ha causado conmoción y controversia en redes sociales y el mundo del espectáculo, luego de que falleciera en circunstancias aún no esclarecidas pocas horas después de celebrar su cumpleaños número 31 y anunciar su compromiso matrimonial.

La creadora de contenido perdió la vida el pasado 5 de abril mientras se encontraba de vacaciones en Tanzania junto a su prometido, Joe McCann, quien le había pedido matrimonio durante la celebración de su cumpleaños, el 3 de abril.

“Capítulo 31 y estoy exactamente donde debo estar”, escribió Ashlee en una publicación de Instagram al compartir con sus seguidores imágenes de su compromiso, recibiendo cientos de felicitaciones por la noticia.

Sin embargo, días después, la joven fue hallada sin vida en una habitación de hotel en Tanzania. Su familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“En un instante estaba celebrando el amor y la vida al más puro estilo Ashlee, y al siguiente, ya no estaba”, expresó la familia.

De acuerdo con testimonios preliminares, Ashlee y su prometido habrían protagonizado una fuerte discusión en el hotel donde se hospedaban, situación que obligó al personal del establecimiento a intervenir y alojarlos en habitaciones separadas durante la noche.

Fue a la mañana siguiente cuando la influencer fue encontrada sin signos vitales en su habitación.

Aunque de manera extraoficial se maneja la hipótesis de un posible suicidio, los familiares de Ashlee Jenae han rechazado esta versión y exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

“Ella jamás habría tomado una decisión así”, señalaron allegados a la joven, insistiendo en que se determinen con precisión las causas de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades de Tanzania no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.

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