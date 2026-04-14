TEMAS DE HOY:
Tulia Ester BOLIVIANA ASESINADA EN ESPAÑA Violación a menor

27ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Hallan sin vida a influencer horas después de anunciar su compromiso, ¿qué pasó?

La creadora de contenido murió durante unas vacaciones en Tanzania; su familia exige una investigación exhaustiva sobre las causas del deceso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/04/2026 14:14

Se comprometió, celebró su cumpleaños y días después apareció muerta
Estados Unidos

Escuchar esta nota

La repentina muerte de la influencer Ashlee Jenae ha causado conmoción y controversia en redes sociales y el mundo del espectáculo, luego de que falleciera en circunstancias aún no esclarecidas pocas horas después de celebrar su cumpleaños número 31 y anunciar su compromiso matrimonial.

La creadora de contenido perdió la vida el pasado 5 de abril mientras se encontraba de vacaciones en Tanzania junto a su prometido, Joe McCann, quien le había pedido matrimonio durante la celebración de su cumpleaños, el 3 de abril.

“Capítulo 31 y estoy exactamente donde debo estar”, escribió Ashlee en una publicación de Instagram al compartir con sus seguidores imágenes de su compromiso, recibiendo cientos de felicitaciones por la noticia.

Sin embargo, días después, la joven fue hallada sin vida en una habitación de hotel en Tanzania. Su familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“En un instante estaba celebrando el amor y la vida al más puro estilo Ashlee, y al siguiente, ya no estaba”, expresó la familia.

De acuerdo con testimonios preliminares, Ashlee y su prometido habrían protagonizado una fuerte discusión en el hotel donde se hospedaban, situación que obligó al personal del establecimiento a intervenir y alojarlos en habitaciones separadas durante la noche.

Fue a la mañana siguiente cuando la influencer fue encontrada sin signos vitales en su habitación.

Aunque de manera extraoficial se maneja la hipótesis de un posible suicidio, los familiares de Ashlee Jenae han rechazado esta versión y exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

“Ella jamás habría tomado una decisión así”, señalaron allegados a la joven, insistiendo en que se determinen con precisión las causas de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades de Tanzania no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD